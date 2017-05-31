Сергей Кузнецов: Вероятность возвращения «Металлурга» в КХЛ через год меньше 50%

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» оценил вероятность возвращения «Металлурга» в КХЛ через год.

- Если у команды спустя год так и будет оставаться один генеральный спонсор, то вероятность ее возвращения в КХЛ я бы оценил ниже 50%. Появление еще двух спонсоров резко увеличат наши шансы, но, в любом случае нам нужно будет доводить готовность нашего дворца до регламентных норм.

По сути, нужно принимать решение либо о проведении капитального ремонта, либо о строительстве нового дворца. По этому поводу мы с губернатором Кемеровской области уже подготовили обращение в Правительство РФ. Но это вопрос не одного года и даже не двух лет – сказал Кузнецов.

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