Исинбаева подала в отставку с поста главы наблюдательного совета РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинул пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Исполняющим обязанности председателя набсовета стал Александр Ивлев. Об этом сообщил глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

«Исинбаева подала в отставку, мы внесли изменения в устав, согласно которым председатель и вице-председатель набсовета не могут быть представителями ОКР, ПКР или правительства РФ, а Исинбаева является представителем ОКР и больше не может выполнять функции председателя.

Как только изменения в устав будут одобрены общим собранием членов РУСАДА и зарегистрированы министерством юстиции, мы можем приступить к выборам нового председателя. И. о. председателя будет Александр Ивлев. На следующем заседании набсовета, которое будет предварительно в 20-х числах июня, будет выбран председатель», – приводит «Р-Спорт» слова Хрычикова.

Напомним, на уходе Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета настояло WADA, поставившее такое условие для полного восстановления в правах РУСАДА.