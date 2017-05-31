Артем Дзюба: Был Свендсеном, теперь – Шипулин

Нападающий сборной России Артем Дзюба – о физической форме.

– В «Зенит» должен прийти Манчини. Как к этому относитесь?

– Нас попросили поменьше говорить о клубных делах, сфокусироваться на сборной. Могу только сказать, что, да, слышал об этом.

– На одном из сборов после физических тестов вы назвали себя – Артем Свендсен, в честь известного норвежского биатлониста. С кем теперь сравнили бы себя?

– С Антоном Шипулиным. Всегда поддерживаю, болею за него. Вчера сдавали тесты – семь отрезков по 50 метров. В минуту уложился, доволен собой. Конечно, тяжело даются нагрузки, но, надеюсь, все вернется.

– Кубок конфедераций можно рассматривать как европейские смотрины. Но вы, кажется, не говорили о том, что хотите куда-то уезжать.

– Никогда не говорил, что не планирую уезжать. Будут предложения – будем рассматривать. А говорить, что мечтаю поехать туда-то и туда-то, зачем? Мечты – мечтами, а реальность – реальностью.