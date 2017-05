«Арсенал» подтвердил продление контракта с Венгером

Официальный сайт лондонского «Арсенала» подтвердил продление контракта с главным тренером команды Арсеном Венгером.

Как сообщила ранее компания BBC, новое соглашение Венгера с «канонирами» рассчитано на два года.

