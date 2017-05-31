«Арсенал» подтвердил продление контракта с Венгером

Официальный сайт лондонского «Арсенала» подтвердил продление контракта с главным тренером команды Арсеном Венгером.

Как сообщила ранее компания BBC, новое соглашение Венгера с «канонирами» рассчитано на два года.

We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS — Arsenal FC (@Arsenal) 31 мая 2017 г.

Арсен Венгер пришел в «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04) и еще семь раз завоевывал Кубок Англии (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17).

Также сообщается, что «канониры» смогут потратить около 100 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых игроков в ближайшее летнее трансферное окно.