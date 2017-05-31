Клаудио Маркизио: После проигранного финала в 2015 году мы поняли, что можем выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Это будет прекрасный, но при этом очень сложный матч. После проигранного финала в 2015 году игроки «Ювентуса» поняли одну вещь – мы можем выиграть трофей. По крайней мере, у нас есть все, чтобы сделать это.

Роналду? Думаю, его стиль потерпел серьезные изменения. Теперь Криштиану главный центральный нападающий «Реала». Даже больше, чем Карим Бензема. Роналду не нужно много пространства, чтобы создать проблем обороне и вратарю. Мы должны очень внимательно играть против него.

Конечно, Криштиану – отличный игрок, но я бы сказал то же самое и о других футболистах «Реала» и «Ювентуса». Благодаря этому, нас ждет яркий финал.

Мы верим, что с момента матча против «Барселоны» в Берлине «Ювентус» сильно изменился. Прежде всего, это касается нашего менталитета», – цитирует итальянца Premium Sport.

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