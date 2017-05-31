«Вашингтон» намерен предложить долгосрочные контракты Кузнецову и Орлову

«Вашингтон» рассчитывает сохранить в составе форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сроки контрактов обоих российских легионеров истекают 30 июня, после чего они могут стать ограниченно свободными агентами.

Генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан уделит особое внимание вопросы подписания новых соглашений с Кузнецовым, Орловым, а также форвардом Андре Бураковски и защитником Нэйтом Шмидтом.

25-летний Кузнецов провел в «Вашингтоне» четыре сезона и за это время набрал 182 (53+129) очка в 261 матче.

Орлов играет в системе «столичных» на протяжении семи сезонов. В НХЛ на его счету 283 матча и 93 (20+73) очка.

Добавим, что в качестве неограниченно свободных агентов «Вашингтон» могут покинуть защитники Карл Алзнер и Кевин Шаттенкирк, а также форварды Джастин Уильямс и Дэниэл Уинник.