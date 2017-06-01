Официально: Манчини возглавил «Зенит»
Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил «Зенит», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два. Зарплата специалиста, по данным СМИ, составит 5-6 млн евро.
Официально: Роберто Манчини — главный тренер сине-бело-голубых! Benvenuto Mancini!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 июня 2017 г.
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Манчини – панацея для «Зенита» или продолжение старой болезни?
Напомним, 28 мая «Зенит» расторг контракт с предыдущим главным тренером команды Мирчей Луческу.
Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.
Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.