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Официально: Манчини возглавил «Зенит»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил «Зенит», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два. Зарплата специалиста, по данным СМИ, составит 5-6 млн евро.

Манчини – панацея для «Зенита» или продолжение старой болезни?

Напомним, 28 мая «Зенит» расторг контракт с предыдущим главным тренером команды Мирчей Луческу. 

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года. 

369 дней Луческу. Главные цифры румына в «Зените»

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