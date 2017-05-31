Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ-2017

1 июня, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников Петербургского международного экономического форума.



- «Шахматная гостиная» - многолетняя традиция Форума. В этом году одним из ее гостей станет знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин. Проверить свои навыки в игре с ним смогут участники с пакетом «премиум». В рамках деловой программы Форума Сергей Карякин также примет участие в сессии «Спорт - пространство доверия», - рассказал заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

В спортивную программу ПМЭФ-2017 также вошли гала-матчи по хоккею и баскетболу, турниры по гольфу, теннису, мини-футболу и Санкт-Петербургские корпоративные игры. Впервые в истории ПМЭФ в его деловую программу вошли сразу две сессии о спорте. Утром 1 июня министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков откроют дискуссию «Спорт – пространство доверия». Во второй день форума пройдет панель «Экономика спорта – эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018», организатором которой выступил «Советский спорт».