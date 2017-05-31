Аксенов возглавил молодежную команду ЦСКА

Новым главным тренером молодежного состава ЦСКА стал Андрей Аксенов.

36-летний тренер работает в ДЮСШ ЦСКА с декабря 2007 года и до назначения в дубль руководил выпускным возрастом – командой 2000 года рождения.

В разное время Аксенов тренировал команды 1999, 1996, 1998 и 2000 годов рождения.

Его команды дважды становились чемпионами Москвы, дважды серебряными и один раз бронзовыми призерами. Кроме того, под руководством Аксенова юношеские команды ЦСКА завоевывали серебряные и бронзовые медали различных международных турниров.

В числе выпускников тренера: Александр Головин, Никита Чернов, Александр Макаров, Федор Чалов, Хетаг Хосонов, Иван Олейников, Тимур Пухов и другие.

Добавим, что предыдущим главным тренером молодежной команды ЦСКА был Александр Гришин.