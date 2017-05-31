В рамках ПМЭФ пройдет матч двух столиц

1 июня в рамках Питерского международного экономического форума пройдет гала-матч по баскетболу «VTB Arena Open: Матч двух столиц» на Кубок Фонда «Росконгресс» между сборными Санкт-Петербурга и Москвы.

Матч, организованный проектом «ВТБ Арена парк», обещает стать одним из самых захватывающих событий спортивной части ПМЭФ-2017.

В составах команд «Москва» и «Санкт-Петербург» сыграют известные российские политики, бизнесмены, артисты, спортсмены: Аркадий Дворкович, заместитель Председателя Правительства РФ, Андрей Кириленко, Президент РФБ, Виктор Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ, Михаил Кузовлев, Председатель Правления ПАО АКБ «Российский капитал», Владимир Пантюшин, Главный стратег JLL по России и СНГ, Ольга Панкова, Член попечительского совета Фонда помощи детям больным ДЦП «Шаг вместе», Сергей Кельбах, Председатель Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Александр Жуков, Президент ОКР, Дэвид Уотс, вице-президент НБА в России, Петр Иванов, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания», Андрей Перегудов, генеральный директор ЗАО «УК «Динамо», руководитель проекта «ВТБ Арена парк», Александр Новак, Министр Энергетики РФ , Дмитрий Конов, член правления, главный операционный директор ООО «СИБУР», Андрей Ведищев, президент НП ПБК «Локомотив-Кубань», Виктор Набутов, российский теле - и радиоведущий, Альберт Сагирян, генеральный директор фонда GEMCORP RUSSIA, актер Гоша Куценко, Илона Корстин, генеральный директор Единой Лиги ВТБ, Сергей Кущенко, Президент Единой Лиги ВТБ, Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям ОАО «РЖД», Светлана Журова, российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России.

По словам заместителя министра спорта РФ Марины Томиловой, форум ПМЭФ – это площадка для диалога, а во время игры люди общаются по-другому. Это будут не соревнования ради результата, спортивная программа ПМЭФ организуется как мастер-класс, важен олимпийский принцип - не победа, а участие.