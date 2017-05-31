Главный тренер дубля ЦСКА Андрей Аксенов: Мне достается команда очень хорошего уровня

Новый главный тренер молодежного состава ЦСКА Андрей Аксенов прокомментировал свое назначение в дубль армейцев.

– Рад, что руководство клуба назначило меня на эту очень ответственную должность, – приводит слова Аксенова официальный сайт клуба. – Постараюсь оправдать ожидания. Будем воспитывать новых футболистов для основной команды ПФК ЦСКА.

– Как узнали о назначении?

– Роман Юрьевич Бабаев пригласил в офис и сказал, что руководство решило назначить меня. Конечно, я без раздумий согласился.

– В дубле много ребят, знакомых вам по школе. Поможет ли это быстрее наладить рабочий процесс?

– Безусловно. Это большой плюс, я знаю сильные и слабые стороны этих игроков, понимаю, над чем нужно работать. Могу сказать, что мне достается команда очень хорошего уровня. Речь как о футболистах, так и об игровой концепции в целом.

– Какие планы на предсезонные сборы?

– Выходим из отпуска 16 июня. Проведем первую тренировку, затем пройдем медобследование и заедем в Ватутинки. На первом сборе запланирована одна товарищеская игра – в заключительный день. На второй десятидневный сбор запланированы три встречи.

– Планируются ли какие-либо изменения в составе, как это часто происходит в молодежке?

– Насколько я понимаю, ситуация такова, что в летнее межсезонье никто нашу команду не покидает. Будем работать с теми же футболистами, кто был в минувшем сезоне.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Александра Гришина молодежная команда ЦСКА заняла второе место в молодежном первенстве.