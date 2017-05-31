Член совета директоров СКА Александр Медведев опроверг информацию о том, что может войти в руководство московского «Динамо».

- Эту тему я ни с кем не обсуждал. Это неоправданные слухи, - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее СМИ опубликовали информацию, что Александр Медведев и президент «Витязя» Михаил Головков войдут в руководство «Динамо».

Напомним, что в минувшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором по сумме пяти встреч уступило в серии СКА (1-4).