Технический директор «Торо Россо»: Квяту сильно не повезло в квалификации

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки оценил выступление команды на шестом этапе чемпионата мира Гран-при Монако.

Напомним, испанец Карлос Сайнс занял шестое место, а российский пилот Даниил Квят не смог финишировать из-за столкновения с Серхио Пересом.

«Мы очень довольны Карлосом, он достиг всех целей в этот уик-энд. Мы могли бы добиться этого обеими машинами, так как Даниил был очень быстр в четверг и опережал напарника – поэтому мы немного разочарованы.

Ему сильно не повезло в квалификации – его заблокировали на быстром круге, потом ему пришлось пройти процедуру взвешивания, поэтому нам пришлось сменить подход. В конце второго сегмента он был на круге, который должен был позволить ему пройти в третий сегмент, но тут появились желтые флаги. Это ему немного помешало, также он ехал среди других машин, что еще больше усложняло задачу.

Грустно, что он не получил возможностей, которых заслуживал. Если бы Даниил прошел в третий сегмент, полагаю, он бы стартовал рядом с Карлосом, и это поставило бы нас в более сильное положение», – приводит Motorsport.com слова Ки.

Добавим, что «Торо Россо» занимает пятое место в Кубке конструкторов.

Седьмой этап чемпионата мира Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале.