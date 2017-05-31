Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Технический директор «Торо Россо»: Квяту сильно не повезло в квалификации

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки оценил выступление команды на шестом этапе чемпионата мира Гран-при Монако.

Напомним, испанец Карлос Сайнс занял шестое место, а российский пилот Даниил Квят не смог финишировать из-за столкновения с Серхио Пересом.

«Мы очень довольны Карлосом, он достиг всех целей в этот уик-энд. Мы могли бы добиться этого обеими машинами, так как Даниил был очень быстр в четверг и опережал напарника – поэтому мы немного разочарованы.

Ему сильно не повезло в квалификации – его заблокировали на быстром круге, потом ему пришлось пройти процедуру взвешивания, поэтому нам пришлось сменить подход. В конце второго сегмента он был на круге, который должен был позволить ему пройти в третий сегмент, но тут появились желтые флаги. Это ему немного помешало, также он ехал среди других машин, что еще больше усложняло задачу.

Грустно, что он не получил возможностей, которых заслуживал. Если бы Даниил прошел в третий сегмент, полагаю, он бы стартовал рядом с Карлосом, и это поставило бы нас в более сильное положение», – приводит Motorsport.com слова Ки.

Добавим, что «Торо Россо» занимает пятое место в Кубке конструкторов.

Седьмой этап чемпионата мира Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пилоты «Ред Булл» приняли участие в гонке на автомобилях с домами на колесах (видео)Пилоты «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен приняли участие в необычном гоночном заезде на трассе «Ред Булл Ринг».Франц Тост: В столкновении с Квятом виноват исключительно ПересРуководитель команды «Торо Россо» Франц Тост сказал, что пилот «Форс Индии» Серхио Перес виноват в столкновении с Даниилом Квятом в Монако.Фернандо Алонсо: Судя по результатам Гран-при Монако, я ничего не пропустилПилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо рассказал, почему он решил пропустит Гран-при Монако и принять участие в «Инди-500».Даниил Квят встретился со звездой сериала «Игра престолов»Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят на этапе в Монако встретился со звездой сериала «Игра престолов» ирландским актером Лиамом Каннингемом.Тимофей Мозгов: Однажды меня не пустили на Формулу-1Чемпион НБА Тимофей Мозгов в интервью рассказал о неудавшейся попытке побывать на Формуле-1.Берни Экклстоун: Формулой-1 управляют, словно это филиал «Старбакса»Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал новых владельцев гоночной серии компанию Liberty Media.Фернандо Алонсо: Цель победить в Инди 500 сохраняетсяПилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что у него остается цель победить в гонке «500 миль Индианаполиса».Ален Прост: Хюлькенберг – тот, кто нужен «Рено»Бывший пилот Формулы-1 Ален Прост прокомментировал выступления Нико Хюлькенберга в текущем сезоне.Феттель в четвертый раз в сезоне стал гонщиком этапаПилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем голосования по определению лучшего гонщика шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако.Льюис Хэмилтон: В «Феррари» выбрали своего пилота номер один, теперь для меня все ясноПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после Гран-при Монако заявил, что тактика «Феррари» в гонке говорит о том, что команда будет делать ставку на немца Себастьяна Феттеля.Тото Вольфф: Не думаю, что в «Феррари» спланировали победу ФеттеляРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал дубль «Феррари» на шестом этапе чемпионата мира Гран-при Монако.Серхио Перес: Квят не оставил мне достаточно места, и в результате мы столкнулисьПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал столкновение с Даниилом Квятом на Гран-при Монако.Перес получил два штрафных очка за столкновение с Квятом в МонакоПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес наказан двумя штрафными очками за столкновение с представителем «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Монако. Об этом сообщает Autosport.Маркус Эрикссон: С самого начало уик-энд был трудным для насПилот команды «Зауберг» Маркус Эрикссон поделился впечатлениями после Гран-при Монако. Напомним, что он не финишировал.Паскаль Верляйн: Это была страшная авария. Баттон пошел на глупый маневрПилот команды «Заубер» Паскаль Верляйн прокомментировал свое столкновение с Дженсоном Баттоном на Гран-при Монако.Макарова выбила Кербер на «Ролан Гаррос», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» будут играть в РФПЛ, Феттель победил в Монако. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Острый жгучий Перес. Кто выбил Квята на Гран-при МонакоОстрый жгучий Перес. Кто выбил Квята на Гран-при МонакоПобедный дубль «Феррари», провал «Мерседеса» и авария Даниила Квята с Серхио Пересом – чем запомнился очередной этап чемпионата мира.Даниил Квят раскритиковал Переса за «атаку в стиле PlayStation»Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят раскритиковал действия пилота «Форс-Индия» Серхио Переса из-за столкновения, которое привело к досрочному завершению борьбы в гонке на Гран-при Монако.Льюис Хэмилтон: Не думал, что удастся подняться выше десятого местаПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при Монако. Напомним, что он занял седьмое место.Себастьян Феттель: Удивился, когда вернулся на первое место после пит-стопаПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после гран-при Монако. Напомним, что он занял первое место.
Футбол
Артем Дзюба: Был Свендсеном, теперь – Шипулин
Другие
Исинбаева подала в отставку с поста главы наблюдательного совета РУСАДА
Волейбол
Бывший доигровщик «Милана» подписал контракт с «Новой»
Футбол
Артем Дзюба: На больших турнирах люди порой начинают вести себя иначе
все новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Карлос Сайнс
Карлос Сайнсвсе новости
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости