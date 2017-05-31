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Наблюдательный совет «Рубина» утвердил новым президентом клуба Радика Шаймиева

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Наблюдательный совет «Рубина» утвердил новым президентом клуба Радика Шаймиева. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

«Сегодня под председательством Мэра Казани Ильсура Метшина состоялось заседание наблюдательного совета МАУ «ФК «Рубин». Главным вопросом повестки дня было рассмотрение кандидатуры нового президента клуба, сообщила пресс-служба Мэрии г.Казани.

Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК «ТАИФ». Наблюдательный совет пожелал новому президенту успешной и плодотворной работы», - говорится в сообщении на официальном сайте «Рубина».

Напомним, что в минувшем сезоне «Рубин», набрав 38 очков, занял девятую строчку в итоговой турнирной таблице РФПЛ.

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