«Локомотив» объявил об уходе Абаева

35-летний голкипер Илья Абаев покинул стан московского «Локомотива» в связи с завершением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

«Это было хорошее время в замечательном коллективе. Одним из добрых напоминаний о «Локо» станет эта медаль. Благодарю болельщиков за поддержку и желаю клубу новых успехов», – сказал игрок, защищавший цвета команды с 2013 года.

Отмечается, что Абаеву, как победителю Кубка России, была вручена медаль.

⚠️ Илья Абаев покидает «Локо»: сегодня он получил медаль за победу в Кубке и попрощался с сотрудниками.

Удачи, Абай!https://t.co/BAO12luDuZ — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 31 мая 2017 г.

Добавим, что футболист выиграл вместе с «Локомотивом» бронзовые медали РФПЛ сезона-2013/14, а также Кубок страны сезона-2014/15.