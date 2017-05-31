Гинтарас Стауче: Медведева надо смотреть дальше

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче объяснил, почему голкипер «Ростова» Никита Медведев не был приглашен в национальную команду на сбор перед Кубком конфедераций.

«Медведев сыграл неплохой отрезок, но это только начало, надо смотреть дальше. Мы за всеми смотрим. Не забывайте, что в «Ростове» еще есть Сослан Джанаев», – приводит ТАСС слова Стауче.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Медведев провел десять сухих матчей в премьер-лиге.

Весной он не пропускал на протяжении 1034 минут, что стало рекордом чемпионатов России.

Добавим, что в расположении сборной России на сборе в Австрии тренируются четыре голкипера: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Владимир Габулов («Арсенал») и Гилерме («Локомотив»).