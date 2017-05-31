Нападающий Александр Кучерявенко продолжит карьеру в «Автомобилисте». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Ранее 29-летний нападающий расторг контракт с «Авангардом» по взаимному соглашению сторон.

Кучерявенко перешел в «Авангард» в прошлое межсезонье. В регулярном чемпионате на его счету 20 (6+14) очков в 53 матчах при показателе полезности «+8» и 18 минутах штрафа. В плей-офф форвард набрал 2 (1+1) очка в 11 матчах и заработал показатель полезности «–1».

Добавим, что ранее Кучерявенко играл в КХЛ за СКА (2008-2014) и «Витязь» (2014-2016)..