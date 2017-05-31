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Кристиан Хорнер: Монреаль, Баку и Шпильберг станут для «Ред Булл» сложнейшими этапами в сезоне

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от ближайших гонок сезона.

«Думаю, сейчас мы определенно лучше понимаем автомобиль. Мы успешнее развиваем машину и добиваемся хороших результатов на таком типе трасс (как в Монако).

Но я немного волнуюсь за исход гонок в Канаде и Азербайджане, потому что там будет совершенно иной вызов. Следующие три трассы для нас по-настоящему сложны. Монреаль, Баку и Шпильберг станут для нас сложнейшими этапами в сезоне, кроме Монцы.

Думаю, если мы сумеем хорошо провести следующие три гонки, то учитывая наши обновления, которые мы готовим в аэродинамической трубе, вторая половина чемпионата может сложиться для нас лучше, чем первая часть сезона», – приводит Motorsport.com слова Хорнера.

Напомним, после шести этапов сезона «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов с 97 очками.

Седьмой этап чемпионата мира Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале. После этого пройдут этапы в Баку (25 июня) и Шпильберге (9 июля).

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