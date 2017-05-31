СКА, «Йокерит» и ЦСКА возглавили рейтинг клубов КХЛ
КХЛ опубликовала рейтинг клубов лиги за последние три сезона.
Клубы оценивались по восьми параметрам, имеющими в разработанном лигой рейтинге свой «вес»: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%).
Возглавляют рейтинг: СКА, «Йокерит», ЦСКА, «Магнитка» и «Авангард». В аутсайдеры попали: «Северсталь», «Куньлунь», «Амур», «Югра» и «Лада». Последнее место в рейтинге занял новокузнецкий «Металлург», исключенный из числа участников КХЛ на следующий сезон.
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