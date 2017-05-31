Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат2 : 0Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом Юлаевом» и перейдет в «Северсталь»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный чемпион мира Константин Корнеев продолжит карьеру в «Северстали», сообщает «Р-Спорт».

32-летний воспитанник «Крыльев Советов» в ближайшее время расторгнет контракт с «Салаватом Юлаевом» по обоюдному согласию, после чего на правах свободного агента подпишет соглашение с «Северсталью» сроком на один год.

В сезоне 2016/2017 Корнеев набрал 3 (1+2) очка в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа. В плей-офф он выходил на лед в одном матче.

Напомним, Корнеев провел в «Салавате Юлаеве» один сезон, а до этого на протяжении пяти с половиной лет играл в «Ак Барсе».

Напомним, Корнеев три раза участвовал в Матче звезд КХЛ (2009-2010). А в 2008 и 2009 годах в составе сборной России защитник становился чемпионом мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Нюрнберга» может перейти в «Куньлунь»Канадский защитник Джесси Блэкером близок к подписанию контракта с китайским «Куньлунем». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.Александр Медведев: Желание Ковальчука сыграть на Олимпиаде является предпосылкой к контракту со СКАЧлен совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал ход переговоров с нападающим Ильей Ковальчуком.СКА, «Йокерит» и ЦСКА возглавили рейтинг клубов КХЛКХЛ опубликовала рейтинг клубов лиги за последние три сезона.Александр Кучерявенко продолжит карьеру в «Автомобилисте»Нападающий Александр Кучерявенко продолжит карьеру в «Автомобилисте». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к игроку.Александр Медведев опроверг информацию о том, что может войти в руководство московского «Динамо»Член совета директоров СКА Александр Медведев опроверг информацию о том, что может войти в руководство московского «Динамо».Сергей Кузнецов: Вероятность возвращения «Металлурга» в КХЛ через год меньше 50%Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своих отношениях с генеральным директором «Металлурга» Сергеем Зиновьевым.Василий Кошечкин: От олимпийской сборной никто не отказываетсяЛучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф Василий Кошечкин - о перспективах сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.Сергей Кузнецов: Сергею Зиновьеву не надо искать враговМэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своих отношениях с генеральным директором «Металлурга» Сергеем Зиновьевым.Двукратный чемпион Швеции подписал контракт с «Сочи». Таблица переходов КХЛДвукратный чемпион Швеции подписал контракт с «Сочи». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Михал Йордан: Нужно пахать изо всех сил, и это обязательно окупитсяНовичок «Амура» защитник Михал Йордан рассказал о своей первом матче в Национальной хоккейной лиге.Михал Йордан: «Амур» сориентировался быстрее всехНовичок «Амура» защитник Михал Йордан рассказал о своей переходе в хабаровский клуб.«Авангард» и Кучерявенко расторгли контрактФорвард «Авангарда» Александр Кучерявенко покидает клуб. Контракт 29-летнего нападающего с «ястребами» расторгнут по взаимному соглашению сторон.Вадим Епанчинцев: «Спартаку» не грозит вылет из КХЛ. Народная команда! (видео)Вадим Епанчинцев: «Спартаку» не грозит вылет из КХЛ. Народная команда! (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Вадима Епанчинцева, недавно назначенного новым главным тренером ХК «Спартак».«Барыс» выступит на двух предсезонных турнирахГлавный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о том, как команда будет готовиться к новому сезону.Александр Хованов: Уезжаю в Финляндию или Швецию. Много играть в КХЛ не дадутАлександр Хованов: Уезжаю в Финляндию или Швецию. Много играть в КХЛ не дадутОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у одного из самых перспективных российских юниоров – Александра Хованова.Ярослав Янус вернулся в «Слован»Вратарь Ярослав Янус подписал контракт с братиславским «Слованом», сообщает официальный сайт клуба КХЛ.«Спартак» будет готовиться к новому сезону КХЛ в Чехии и АвстрииГлавный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев сообщил, что хоккеисты его клуба будут готовиться к регулярному чемпионату КХЛ в Чехии и Австрии.Вадим Епанчинцев: «Спартак» еще усилится защитником и центральным нападающимГлавный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев сообщил, что его клуб в ближайшее время усилят защитник и центральный нападающий.«Йокерит» подписал контракт с голкипером РатилайненомФинский «Йокерит» подписал соглашение с голкипером Юхо Ратилайненом. Об этом сообщает официальный сайт команды.Московское «Динамо» расторгло контракт с ЛазушинымМосковское «Динамо» расторгло контракт с вратарем Александром Лазушиным. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Футбол
Антуан Гризманн: Мое будущее зависит от президента «Атлетико»
Хоккей
Александр Медведев: Желание Ковальчука сыграть на Олимпиаде является предпосылкой к контракту со СКА
Баскетбол
Москва примет «Финал четырех» Евролиги в 2019 году
Футбол
Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывали
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Северсталь
Северсталькалендарьстатистика
Константин Корнеев
Константин Корнееввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости