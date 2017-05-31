Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом Юлаевом» и перейдет в «Северсталь»

Двукратный чемпион мира Константин Корнеев продолжит карьеру в «Северстали», сообщает «Р-Спорт».

32-летний воспитанник «Крыльев Советов» в ближайшее время расторгнет контракт с «Салаватом Юлаевом» по обоюдному согласию, после чего на правах свободного агента подпишет соглашение с «Северсталью» сроком на один год.

В сезоне 2016/2017 Корнеев набрал 3 (1+2) очка в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа. В плей-офф он выходил на лед в одном матче.

Напомним, Корнеев провел в «Салавате Юлаеве» один сезон, а до этого на протяжении пяти с половиной лет играл в «Ак Барсе».

Напомним, Корнеев три раза участвовал в Матче звезд КХЛ (2009-2010). А в 2008 и 2009 годах в составе сборной России защитник становился чемпионом мира.