Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывали

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также рассказал о своем отношении к болельщикам, которые освистывают его во время матчей.

«Я спокоен. Нам нужно сконцентрироваться на матче. Могу сказать вам не на камеру, а от чистого сердца: если ты со всей душой подходишь к делу, у тебя обязательно все получится. Да, «Реал» практически в каждом матче фаворит, но мы должны доказать это на поле.

Что касается свиста фанатов, то я могу сказать так: я умею терпеть, но скрывать свое отношение не буду. Мне действительно это не нравится. Человек, который выкладывается на все сто процентов, не заслуживает такого отношения. Наоборот, вы должны его поддерживать.

В «Манчестер Юнайтед» меня никогда не освистывали. Там другой менталитет. Мне все нравится в «Реале», но я скучаю по Манчестеру. То время навсегда останется в моей памяти», – цитирует португальца AS.

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