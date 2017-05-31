Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат2 : 0Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывали

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также рассказал о своем отношении к болельщикам, которые освистывают его во время матчей.

«Я спокоен. Нам нужно сконцентрироваться на матче. Могу сказать вам не на камеру, а от чистого сердца: если ты со всей душой подходишь к делу, у тебя обязательно все получится. Да, «Реал» практически в каждом матче фаворит, но мы должны доказать это на поле.

Что касается свиста фанатов, то я могу сказать так: я умею терпеть, но скрывать свое отношение не буду. Мне действительно это не нравится. Человек, который выкладывается на все сто процентов, не заслуживает такого отношения. Наоборот, вы должны его поддерживать.

В «Манчестер Юнайтед» меня никогда не освистывали. Там другой менталитет. Мне все нравится в «Реале», но я скучаю по Манчестеру. То время навсегда останется в моей памяти», – цитирует португальца AS.

Читайте также:

«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антуан Гризманн: Мое будущее зависит от президента «Атлетико»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как обстоят дела с его трансфером в «Манчестер Юнайтед».«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол ПикеКапитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Клаудио Маркизио: После проигранного финала в 2015 году мы поняли, что можем выиграть Лигу чемпионовПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».«Ювентус» предложит «Фиорентине» 50 миллионов евро за БернардескиПосле финала Лиги чемпионов «Ювентус» сделает предложение «Фиорентине» о трансфере полузащитника Федерико Бернардески. Чемпионы Италии готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро.Ди Мария поставил лайк под постом Дани АлвесаЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Алессандро Дель Пьеро: «Реалу» будет проще выиграть Лигу чемпионовБывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала».«Мне было очень тяжело» – Бэйл подвел итоги сезона перед игрой с «Ювентусом»«Мне было очень тяжело» – Бэйл подвел итоги сезона перед игрой с «Ювентусом»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал небольшое интервью испанскому изданию AS в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».Гризманн не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Атлетико» Анутан Гризманн продолжит выступления за испанский клуб. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на агента игрока.Агент Кулибали: Мой клиент никогда не перейдет в «Ювентус»Футбольный агент Бруно Сатин, представляющий интересы защитника «Наполи» Калиду Кулибали, рассказал о планах своего клиента.Де Хеа не намерен покидать «Манчестер Юнайтед»Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не намерен переходить в «Реал» в летнее трансферное окно.Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетЗинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Икер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнееИкер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнееБывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».Зинедин Зидан: Система игры «Реала» не будет зависеть от тактики «Ювентуса»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан частично раскрыл планы своей команды в преддверии финала Лиги чемпионов-2016/17.Аллегри получил травму в благотворительном матчеГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил повреждение в благотворительном футбольном матче.Леонид Федун: Зобнину нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионовВладелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что полузащитник Роман Зобнин должен показать себя в Лиге чемпионов прежде, чем уходить в европейский клуб.ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-яФутболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым известным спортсменом мира, сообщает ESPN, ссылаясь на свое исследование.Португальское СМИ опубликовало фотографию беременной подруги РоналдуПортугальское издание Caras на своей обложке опубликовало фотографию португальского футболиста Криштиану Роналду и его подруги Джорджины Родригес с округлившимся животом. СМИ утверждает, что она беременна.Гризманн сообщил «Атлетико», что хочет покинуть клубФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил руководству клуба о желании уйти ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ.Великие лузеры. 11 звезд футбола, никогда не державших в руках Кубок чемпионовВеликие лузеры. 11 звезд футбола, никогда не державших в руках Кубок чемпионов«Советский спорт» вспоминает великих игроков, которые ни разу в жизни не держали в руках Кубок чемпионов, хоть и имели такую возможность.
Футбол
Антуан Гризманн: Мое будущее зависит от президента «Атлетико»
Хоккей
Александр Медведев: Желание Ковальчука сыграть на Олимпиаде является предпосылкой к контракту со СКА
Баскетбол
Москва примет «Финал четырех» Евролиги в 2019 году
Футбол
Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывали
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости