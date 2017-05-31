«Советский спорт» поздравляет с днем рождения Алексея Громова

31 мая свой день рождения отмечает первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Алексей Громов.

«Уважаемый Алексей Алексеевич,



Вы много сделали для поддержки развития спорта в нашей стране в последние два десятилетия. Вы вложили немало времени и сил в то, чтобы Россия получила право провести зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, и еще больше - в то, чтобы эти соревнования прошли успешно и прославили нашу страну. Мы верим, что в вашей долгой и успешной карьере государственного деятеля еще будут столь же значимые и успешные проекты.



«Советский спорт» с удовольствием присоединяется ко всем, кто поздравляет Вас в этот день, и искренне желает всего наилучшего Вам и Вашим близким».

