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«Советский спорт» поздравляет с днем рождения Алексея Громова

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» поздравляет с днем рождения Алексея Громова

31 мая свой день рождения отмечает первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Алексей Громов.

«Уважаемый Алексей Алексеевич,

Вы много сделали для поддержки развития спорта в нашей стране в последние два десятилетия. Вы вложили немало времени и сил в то, чтобы Россия получила право провести зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, и еще больше - в то, чтобы эти соревнования прошли успешно и прославили нашу страну.  Мы верим, что в вашей долгой и успешной карьере государственного деятеля еще будут столь же значимые и успешные проекты.

«Советский спорт» с удовольствием присоединяется ко всем, кто поздравляет Вас в этот день, и искренне желает всего наилучшего Вам и Вашим близким».

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