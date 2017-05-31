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Москва примет «Финал четырех» Евролиги в 2019 году

Источник:  ТАССКомментарии

«Финал четырех» Евролиги 2019 года пройдет в Москве, сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

«На питерском форуме мы объявляем то, что Москва в 2019 году примет «Финал четырех», который пройдет на «ВТБ Арене парк».

Белград, который в 2018 году примет «Финал четырех», передаст эстафету Москве».

Меморандум и все необходимые документы будут подписаны 1 июня. Для этого на ПМЭФ приедет президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Напомним, ранее Москва принимала «Финал четырех» Евролиги в 2005 году. Победителем турнира тогда стал «Маккаби» (Тель-Авив»).

«ВТБ Арена» строится в Петровском парке под одной крышей со стадионом «Динамо».

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