Москва примет «Финал четырех» Евролиги в 2019 году
«Финал четырех»
Евролиги 2019 года пройдет в Москве, сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена
парк» Андрей Перегудов.
«На питерском форуме мы объявляем то, что Москва в 2019 году примет «Финал четырех», который пройдет на «ВТБ Арене парк».
Белград, который в 2018 году примет «Финал четырех», передаст эстафету Москве».
Меморандум и все необходимые документы будут подписаны 1 июня. Для этого на ПМЭФ приедет президент Евролиги Жорди Бертомеу.
Напомним, ранее Москва принимала «Финал четырех» Евролиги в 2005 году. Победителем турнира тогда стал «Маккаби» (Тель-Авив»).
«ВТБ Арена» строится в Петровском парке под одной крышей со стадионом «Динамо».
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