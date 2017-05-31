Антуан Гризманн: Мое будущее зависит от президента «Атлетико»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как обстоят дела с его трансфером в «Манчестер Юнайтед».

«Мне хорошо в «Атлетико». На данный момент мой представитель ведет переговоры с клубом. Посмотрим, что случится. В любом случае, вопрос моего будущего будет решен этим летом.

Я общался на эту тему с партнерами по клубу и нашим тренером. Они поддерживают меня. Все находится в руках президента», – цитирует француза AS.

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