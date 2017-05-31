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«Зенит» объявил о назначении Козлова главным врачом основного состава

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главным врачом основного состава «Зенита» назначен Юрий Козлов. Главным массажистом команды стал Сергей Колесников. Михаил Гришин остается в медицинском штабе команды «Зенита».

В 2006 году Козлов работал главным врачом баскетбольной команды московского «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в петербургский волейбольный клуб «Ленинградка».

В «Зените» Козлов работает с 2009 года и занимал должности главного врача «Смены-Зенит», «Зенита»-2 и «Газпром»-Академии.

Сергей Колесников работал массажистом в легкоатлетической команде «Трудовые резервы», с 1980 по 1993 годы – в сборной СССР по легкой атлетике, с 1993 года – в сборной России. Он принимал участие в четырех Олимпийских играх, шести чемпионатах мира, четырех чемпионатах Европы. За успехи на Олимпийских играх в Сиднее Колесников был удостоен почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения».

В «Зените» Колесников работал с 2004 по 2013 год. Также он входил в штаб национальной сборной России по футболу.

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