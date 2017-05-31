Димитрис Итудис: «Локомотив» обладает качеством, можно ожидать интенсивной борьбы

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, чего ждет от третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

«Нам предстоит третья схватка. «Локомотив» обладает качеством, можно ожидать интенсивной борьбы. Нужно сыграть предельно собранно, чтобы взять третью победу», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, после двух матчей в Москве ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Первая игра завершилась с разницей в шесть очков (101:95), во второй преимущество армейцев оказалось более весомым (84:71).

Третий матч серии пройдет 31 мая в Краснодаре в «Баскет-холле».