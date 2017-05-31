Доменико Кришито: Готов вернуться в чемпионат Италии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о своих планах на будущее, отметив, что планирует вернуться в серию А.

«У «Наполи» есть все шансы выиграть чемпионат страны. Думаю, президент готов инвестировать большие деньги в развитие клуба. Уверен, в следующем сезоне жители города увидят больше трофеев. Желаю всего самого наилучшего этой команде.

Что касается меня, то я готов вернуться в Италию. Да, у меня контракт с «Зенитом», но пока мы не говорили о его продлении», – приводит слова Кришито Radio Kiss Kiss Napoli.

Напомним, итальянец выступает за «Зенит» с 2011 года. В минувшем сезоне 30-летний защитник провел во всех турнирах 33 матча, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Контракт Кришито с питерским клубом рассчитан до 2018 года.

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