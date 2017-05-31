Валерий Баринов: Дайте Семину год-два

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о возможном уходе Юрия Семина с поста главного тренера железнодорожников.

- Дайте год-два человеку. Кто за них будет болеть? Министерство путей и сообщения? Семин создал эту семью, он создал эту команду. Он человек неудобный для всех тех, кто хотел бы проворачивать свои делишки. Шесть лет крутили и до чего докрутились? Там эти развалы разобрать бы, там такие подводные мины. Мне кажется, это работает на разрушение команды, - передает слова Баринова «Спорт FM».

Напомним, что под руководством Семина «Локомотив» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России. В чемпионате РФПЛ команда заняла восьмое место.