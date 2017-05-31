Президент «Арарата»: Павлюченко играет в футбол не ради денег

Президент «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал переход нападающего Романа Павлюченко в московскую команду.

- На первом месте у Павлюченко была задача вернуться в Москву, и не было большой проблемы его уговорить. Он узнал, как проект будет развиваться и официально стал первым игроком, который подписал контракт с нашим клубом. Контракт и финансовые условия для него не были на первом плане даже близко.



Наша идея - добиваться максимума в российском футболе. В России живёт большая армянская диаспора, но за этот клуб должны болеть не только армяне. Звёзд каких-то мы звать не будем, будет боеспособная хорошая команда. Погребняк в «Арарате»? Нет, к сожалению. Нам достаточно одного Павлюченко. Самое главное - человеческие качества Романа. Он играет в футбол не ради денег, - приводит слова Оганесяна «Спорт FM».

Напомним, накануне клуб объявил о подписании контракта с форвардом Романом Павлюченко, который минувший сезон провел в «Урале». Форвард провел в составе уральской команды 24-х матча, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Добавим, что «Арарат» был основан в марте 2017 года. Ожидается, что в следующем сезоне он будет играть в ПФЛ. Соответствующую лицензию «Арарат» уже получил. Клуб назван в честь «Арарата» из Еревана.