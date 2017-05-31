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«Терек» интересуется бразильцем Форстером из «Зари»

Источник:  «Футбол 24»Комментарии

Защитник «Зари» Рафаэл Форстер может продолжить карьеру в «Тереке».

По данным «Футбол 24», российский клуб, который на прошлой неделе возглавил Олег Кононов, интересует 26-летним бразильцем.

В нынешнем сезоне Форстер провел 24 матча за «Зарю» в украинской премьер-лиге и забил шесть голов. Также бразилец забил один гол в шести матчах группового этапа Лиги Европы и один гол в матче Кубка Украины с «Динамо».

Отметим, что Форстер перешел в «Зарю» в 2016 году из бразильского «Гойяса».

Добавим, что за тур до окончания чемпионата Украины «Заря» обеспечила себе бронзовые медали, пропустив вперед только «Шахтер» и киевское «Динамо».

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