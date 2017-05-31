Вальверде представлен в качестве наставника «Барселоны» (фото, видео)
Испанский специалист Эрнесто Вальверде официально представлен в качестве главного тренера «Барселоны».
👋 #HolaValverde— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 мая 2017 г.
📍 Camp Nou pic.twitter.com/K4P7Uz85wP
📍Barcelona#HolaValverde— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 мая 2017 г.
pic.twitter.com/UnnbfKLKgD
Последним клубом наставника был «Атлеиик» из Бильбао, который он тренировал с 2013 по 2017 гг.
Отметим, что Вальверде, будучи игроком, выступал за сине-гранатовых с 1988 по 1990 гг.
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