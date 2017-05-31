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Вальверде представлен в качестве наставника «Барселоны» (фото, видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский специалист Эрнесто Вальверде официально представлен в качестве главного тренера «Барселоны».

Последним клубом наставника был «Атлеиик» из Бильбао, который он тренировал с 2013 по 2017 гг.

Отметим, что Вальверде, будучи игроком, выступал за сине-гранатовых с 1988 по 1990 гг.

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