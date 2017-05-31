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ФАС признала незаконным контракт на достройку арены «Санкт-Петербург» за 952 млн рублей

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Петербургское УФАС признало в действиях Комитета по строительству нарушение Закона о защите конкуренции.

- Комитет ограничил конкуренцию, заключив с ОАО «Метрострой» государственный контракт на выполнение дополнительных работ в Западной части Крестовского острова и на стадионе им. Кирова. Цена контракта более 950 млн. руб. То, что заключение контракта нарушает норму Закона о контрактной системе (44-ФЗ) инспекция антимонопольного органа признала еще в конце января 2017 года.

В ходе рассмотрения нового дела Комитет пояснил, что он не проводил торги, а заключил контракт с единственным поставщиком, из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы, но эти доводы не были приняты антимонопольным органом. Комиссия управления установила, что контрактом предусмотрены работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации последствий действия непреодолимой силы или чрезвычайной ситуации.

Более того, необходимость в этих работах и услугах возникла не одномоментно и стихийного характера не носила, а являлась вполне прогнозируемой. Следовательно, у заказчика была возможность контролировать ситуацию и провести конкурентные процедуры вовремя. В результате неправомерное заключение контракта создало преимущественные условия одной организации и исключило возможность другим претендовать на выполнение работ, что привело к ограничению конкуренции (нарушение ст. 15 Закона о защите конкуренции), - говорится в сообщении на официальном сайте петербургского УФАС. 

Напомним, арена была построена на месте стадиона имени Кирова на Крестовском острове. Строительные работы начались в 2006 году. По словам вице-губернатора Игоря Албина, стоимость строительства составляет 43 миллиарда рублей.

Летом стадион примет четыре матча Кубка конфедераций: три встречи группового этапа и финал. В рамках ЧМ-2018 на арене планируется провести семь игр: четыре встречи группового этапа, матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. 

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