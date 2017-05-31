Александр Шлеменко: Неприятно находиться с Хэлси в одном помещении
Российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя-реванша с американцем Брэндоном Хэлси на турнире М-1 Challenge 79.
- Накануне Брэндон прислал видеописьмо, где напомнил о вашем поражении. Что для вас этот бой?
- Для меня этот бой – возможность вернуться к первому бою, исправить ошибки и ответить за то, что я сделал неправильно. Насчет заднего двора, я был бы рад, если бы бой прошел на заднем дворе. Но, думаю, это не устроило бы Брэндона Хэлси.
- Какое количество килограмм пришлось скинуть, чтобы войти в категорию?
- Я по традиции много не сгоняю, пять килограмм.
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- В чем разница психологического настроя между первым боем и вторым?
- Тогда я относился к Хэлси положительно, сейчас он мне неприятен, мне даже неприятно с ним находиться в одном помещении. Можно послушать, как он разговаривает, это очень высокомерный человек. Постараюсь немного научить его вежливости.
- В США не проводят допинг-тестов. Есть по этому поводу опасение?
- Да, и очень большое. Но мне приходилось встречаться с ребятами, которые нечестно ведут игру. Я думаю, что стероиды не выигрывают за людей, духовые качества никто не отменял, и это сыграет за меня.
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- Какую технику собираетесь использовать, чтобы противостоять Брэндону?
- Борцовскую (улыбается). Техника разнообразная, пусть они мне поверят, что я их удивлю.
- За счет чего вы добавили в последнее время?
- Я не добавил, я просто вернулся. Осталось только исправить завтра в бою, и тогда все будет отлично, - передает слова Шлеменко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, первая встреча бойцов состоялась 26 сентября 2014 года на турнире Bellator 126 в Финиксе. Победу в первом раунде удушающим примем одержал Хэлси.
Турнир М-1 Challenge 79 пройдет 1 июня в Петербурге.