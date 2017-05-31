Сборная России начала отборочный турнир на ЧМ с победы над командой Австрии
Волейболистки сборной России обыграли команду Австрии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2018.
Встреча второй стадии европейского квалификационного цикла в группе А завершилась победой спортсменок из РФ со счетом 3:0 (25:14, 25:13, 25:15).
Следующий матч сборная России проведет завтра, 1 июня против команды Грузии.
Отметим, что первенство мира состоится в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года.
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