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Сборная России начала отборочный турнир на ЧМ с победы над командой Австрии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России обыграли команду Австрии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2018.

Встреча второй стадии европейского квалификационного цикла в группе А завершилась победой спортсменок из РФ со счетом 3:0 (25:14, 25:13, 25:15).

Следующий матч сборная России проведет завтра, 1 июня против команды Грузии.

Отметим, что первенство мира состоится в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года.

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