Брэндон Хэлси: Может показаться, что я долго летел и устал, но в бою с Шлеменко покажу силу и мощь

Американский боец Брэндон Хэлси поделился ожиданиями от боя-реванша с россиянином Александром Шлеменко на турнире М-1 Challenge 79.

- Каков план на завтрашний бой?

- Я 16 часов провел в самолете, чтобы прийти сюда и повторить первый поединок, когда я усыпил Александра.

- Какое количество килограмм пришлось скинуть, чтобы войти в категорию?

- Мне не пришлось слишком много потеть, я ел гамбургеры и стейки, так что все в порядке.

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- Ваш соперник говорит, что вы себя недостойно ведете. Что вы конкретно сделали?

- Он хороший боец, и я это уважаю, но нужно быть на голову выше и идти вперед. Я думаю, что я впереди него. У него скорость, но у меня лучшие качества. В конце концов, все покажет бой.



- Многие американские бойцы, когда едут в Россию, думают, что попадут в фильм «Рокки». Есть такое ощущение?

- Да, я чувствую, что вписываюсь в этот ритм. Я отлично себя чувствую. Будет классный бой, и фанатам он понравится.



- Когда впервые поступило предложение от М-1 о бое против Шлеменко и долго ли раздумывали?

- Мне предлагали контракт ранее, но я занятой человек, я бизнесмен.

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- С чем связаны ваши последние поражения?

- Может показаться, что я долго летел и устал, но завтра я покажу силу и мощь.



- Вопрос был про два поражения.

- Всякое случается, но у меня также была победа, не забывайте об этом, - передает слова Хэлси корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первая встреча бойцов состоялась 26 сентября 2014 года на турнире Bellator 126 в Финиксе. Победу в первом раунде удушающим примем одержал Хэлси.

Турнир М-1 Challenge 79 пройдет 1 июня в Петербурге.



