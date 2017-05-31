Вадим Финкельштейн: На турнире М-1 Challenge 79 будет аншлаг, осталось 200 билетов

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от турнира М-1 Challenge 79.

- Сколько ожидается гостей на форуме?

- Завтра нас ожидает грандиозное событие, очень громкий бой. Будет полный аншлаг, осталось около 200 билетов. С каждым годом это событие становится все популярнее, поэтому будем продолжать такую традицию.

Александр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в омский двор

- Как планируете использовать Хэлси в соревнованиях?

- Все покажет завтрашний турнир. Следующий турнир состоится в Харбине, затем будут соревнования в Германии, Чехии, Финляндии. Всегда сложно предсказать, кто с кем будет биться. Мы всегда найдем место для таких хороших бойцов.



- Как у вас планы относительно дальнейших выступлений Александра в М-1?

- У нас много событий, если Александр сможет выступать, мы готовы ему предложить ближайший турнир в Ингушетии. Пока просто рано об этом говорить.

- Насколько вероятен бой Александра за пояс?

- Возможен, но сначала нужно определить чемпиона в этой весовой категории, - передает слова Финкельштейна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншем

Напомним, турнир М-1 Challenge 79 пройдет 1 июня в Петербурге.

Главным поединком вечера станет бой-реванш между Александром Шлеменко и Брэндоном Хэлси. Первая встреча бойцов состоялась 26 сентября 2014 года на турнире Bellator 126 в Финиксе. Победу в первом раунде удушающим примем одержал Хэлси.