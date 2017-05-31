Вандерсон: Возможно, вернусь в Россию, в московский клуб
Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал в интервью «Советскому спорту», как узнал, что клуб не продлевает с ним контракт, и какие у него есть варианты продолжения карьеры.
- Когда узнали, что «Краснодар» с вами расстается?
- Еще до последнего матча чемпионата, мне об этом решении сообщили в клубе.
- Не расстроились?
- И в мыслях не было, я поблагодарил всех за пять прекрасных лет в клубе. У меня нет причин расстраиваться или разочаровываться. В «Краснодаре» я и вся семья были счастливы, здесь я добился определенных успехов.
- Какие у вас планы? Есть варианты в России?
- Пока выбираю, возможно, вернусь в страну. Недели через две станет ясно. Возможно, найдутся варианты и в Москве.
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