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Карякин опустился на 11-е место в рейтинге ФИДЕ

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерял две позиции в рейтинге Международной шахматной федерации. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ.

Отмечается, что в активе спортсмена из РФ 2781 очко.

Лидером рейтинга остался норвежец Магнус Карлсен (2832 очка), а второе место у американского гроссмейстера Уэсли Со (2821 очко), третью строчку занимает россиянин Владимир Крамник (2808 очков).

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