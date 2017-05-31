Карякин опустился на 11-е место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерял две позиции в рейтинге Международной шахматной федерации. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ.

Отмечается, что в активе спортсмена из РФ 2781 очко.

Лидером рейтинга остался норвежец Магнус Карлсен (2832 очка), а второе место у американского гроссмейстера Уэсли Со (2821 очко), третью строчку занимает россиянин Владимир Крамник (2808 очков).