Федор Смолов: Уверен, что к Кубку конфедераций буду на максимуме

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал подготовку сборной России к Кубку конфедераций.

– Сейчас нужно стопроцентно пройти подготовку к турниру, потом отдать все силы на поле и показать максимально возможный результат. Я искренне верю в Станислава Саламовича и его штаб. Уверен, что к Кубку конфедераций буду на максимуме, поскольку сейчас все очень четко контролируется и регулируется. У нас постоянно берут кровь, изучают реакцию организма на нагрузки и делают индивидуальные поправки в работе.

Плюс мне больше нравятся одноразовые тренировки – они сейчас тяжелые и по интенсивности и количеству работы практически не уступают двухразовым, но с точки зрения психологии переносятся гораздо легче, потому как, отпахав, ты не думаешь, что не успеешь отдохнуть, что через два часа снова надо собираться и ехать на поле. Спокойно восстанавливаешь – и силы, и эмоции, – передает слова Смолова официальный сайт РФС.

Напомним, сбор национальной команды в Нойштифте продлится до 3 июня, после чего сборная России отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией. С 6 по 8 июня подопечные Станислава Черчесова будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.

Добавим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).