В «Зените» создан аппарат при председателе правления клуба

Как сообщает пресс-служба «Зенита», сегодня Павел Пивоваров, который ранее занимал должность заместителя генерального директора клуба, назначен на должность первого заместителя председателя правления – исполнительного директора.

Отмечается, что в стане «Зенита» был создан аппарат при председателе правления, а его руководителем был назначен Тогрул Мамедов, ранее работавший советником генерального директора в аппарате управления ЗАО «Газпром инвест Юг». В сезоне-2011/12 Мамедов был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА.

Также сообщается, что в состав аппарата войдут Максим Митрофанов, назначенный на должность советника председателя правления по стадиону и спортивной инфраструктуре.

Вадим Пархачев будет отвечать за экономику и финансы. До настоящего времени Пархачев был заместителем финансового директора РФС. Елена Еремеева займется аудитом и внутренним контролем. Ранее она работала директором по экономике и финансам «Зенита» и занимала должность финансового директора РФС.

Ранее стало известно, что клуб близок к подписанию контракта с итальянским специалистом Роберто Манчини.