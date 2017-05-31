Шкулетич стал игроком турецкого клуба (фото)
Бывший форвард московского «Локомотива» Петар Шкулетич подписал контракт с турецким «Генчлербирлиги».
Yeni transferimiz Petar Škuletić pic.twitter.com/oPuRYyhUsV— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 31 мая 2017 г.
Подробности и сроки соглашения 26-летнего игрока не сообщаются.
Напомним, футболист выступал за «Локомотив» c 2015 по 2017 гг. и сыграл за столичный клуб 47 матчей (12 голов). В мае нынешнего года красно-зеленые сообщили о расторжении контракта с сербским игроком.
Читайте также:
Александр Самедов: «Спартак» должен удержать чемпионскую планку в следующем году
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически