Владимир Стржалковский: Состав «Динамо», который вышел в РФПЛ, способен играть и в высшей лиге

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал возможное усиление команды в летнее трансферное окно.

- В целом о трансферной политике футбольного клуба могу сказать то, что, конечно, определенные изменения и приобретения будут, однако у нас нет чрезмерных ресурсов, чтобы осуществлять слишком крупные покупки.

Считаю, что состав, который успешно вышел в РФПЛ (Российскую футбольную премьер-лигу), способен играть и в высшей лиге, а изменения, которые предстоят, не будут массовыми и глобальными, - передает слова Стржалковского ТАСС.

Напомним, что «Динамо» финишировало на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 87 очков и обеспечив себе возвращение в премьер-лигу.