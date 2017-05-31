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Виталий Мутко, Тина Канделаки, Алексей Смертин, Андрей Перегудов и Нататья Водянова станут спикерами сессии «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках Санкт-Петербургского Международного экономического форума «Советский спорт» проведет собственную сессию  «Экономика спорта – эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

В роли спикеров на нашей сессии выступят: 

Виталий МУТКО, заместитель Председателя Правительства РФ (приглашен к участию)

Дэвид НИЛ, исполнительный продюсер телеканала Fox Sports

Андрей ПЕРЕГУДОВ, старший вице-президент банка ВТБ руководитель проекта «ВТБ Арена парк»

Тина КАНДЕЛАКИ, генеральный продюсер «Матч ТВ»

Майкл ШЕР, вице-президент направления Sports and Entertainment международного агентства MediaCom WorldWide

Олег САФОНОВ, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм)

Наталья ВОДЯНОВА, посол ЧМ-2018

Алексей СМЕРТИН, посол ЧМ-2018

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