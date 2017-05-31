Виталий Мутко, Тина Канделаки, Алексей Смертин, Андрей Перегудов и Нататья Водянова станут спикерами сессии «Советского спорта»
В рамках Санкт-Петербургского Международного экономического форума «Советский спорт» проведет собственную сессию «Экономика спорта – эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».
В роли спикеров на нашей сессии выступят:
Виталий МУТКО, заместитель Председателя Правительства РФ (приглашен к участию)
Дэвид НИЛ, исполнительный продюсер телеканала Fox Sports
Андрей ПЕРЕГУДОВ, старший вице-президент банка ВТБ руководитель проекта «ВТБ Арена парк»
Тина КАНДЕЛАКИ, генеральный продюсер «Матч ТВ»
Майкл ШЕР, вице-президент направления Sports and Entertainment международного агентства MediaCom WorldWide
Олег САФОНОВ, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм)
Наталья ВОДЯНОВА, посол ЧМ-2018
Алексей СМЕРТИН, посол ЧМ-2018