Вице-президент ОКР: Уход Исинбаевой – это не отставка. Она продолжает свою работу

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал «Советскому спорту» уход двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

– Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, общее собрание учредителей. От имени всех учредителей РУСАДА хотел бы поблагодарить Елену Исинбаеву за выполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета организации. Она возглавила его в самый непростой период в жизни РУСАДА и достигла на этой должности больших успехов. Это во-первых.



Во-вторых, сегодня в некоторых СМИ проскочила такая формулировка, как «отставка» Елены Исинбаевой. Я категорически не согласен с подобной формулировкой. Это не отставка. Елена Исинбаева продолжает свою работу. Этот шаг был предпринят, для того, чтобы сделать наблюдательный совет РУСАДА независимым от спортивных организаций – новый тренд, заданный Международным олимпийским комитетом на исполкоме этой организации. Хочу отметить, что мы одними из первых в мире вносим изменения в устав антидопингового агентства. Когда изменения в уставе пройдут регистрацию в Минюсте, обязанности председателя наблюдательного совета перейдут к Александру Ивлеву. Надеемся, что другие антидопинговые организации последуют нашему примеру.

