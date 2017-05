Экс-защитник «Зенита» Алвеш перебрался в чемпионат Шотландии (фото)

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш перешел в шотландский «Рейнджерс», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что соглашение с чемпионом Европы рассчитано на два года.

PEDRO SOLD ME ON GERS | Bruno Alves has told @RangersTV that he is looking forward to working with @PedroCaixinha https://t.co/Eflq2L1ORS pic.twitter.com/31uP4QYYQb