Криштиану Роналду: Матч с «Ювентусом» будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».

- «Ювентус» неслучайно сыграет в финале Лиги чемпионов. Это блестящая команда. Это определенно очень серьезный соперник. Знаем, что матч будет чрезвычайно трудным, а шансы в финалах всегда 50 на 50.

Они используют плотную опеку, предпочитают играть рядом с соперником - так же, как это делает «Атлетико». Конечно, у «Ювентуса» превосходная оборона, но, как бы хороши ни были защитники, в любой обороне всегда можно найти слабое место.

Этот матч будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико». Обе команды постараются использовать ошибки соперника. Кто меньше будет ошибаться, тот, вероятно, и победит. Надеюсь, именно «Реал» допустит меньше ошибок, - передает слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.