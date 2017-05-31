Криштиану Роналду: На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командой

Форвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.

- На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командой. Это непросто, ведь у нас все хотят играть. Ему удалось задействовать всех игроков. Он может давать отдых ключевым игрокам, которые обычно выходят в «основе».

Когда в прошлом году Зидан возглавил команду, никто не оказывал на него чрезмерного давления, поскольку мы к тому моменту уже сильно отставали от лидеров. В этом сезоне он начал с чистого листа и показал, в какого сильного тренера вырос. Я восхищался им как игроком, а сейчас восхищаюсь им еще больше как тренером. Это очень приятный человек. Он трудолюбив и крайне уважительно относится к игрокам. У меня нет сомнений, что своими успехами команда обязана Зидану и его превосходной работе. Все игроки рады работать с ним, - передает слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.