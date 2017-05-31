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Сергей Карякин: Команда распущена, потому что нет возможности платить деньги

Источник:  Znak.comКомментарии

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в зачете квадроциклов Сергей Карякин рассказа о причинах, по которым распустил свою команду.

- Основной состав команды распущен, потому что нет возможности платить деньги. Люди были сориентированы на зарплату, но средств найти не удалось. Самому платить целой команде круглый год у меня не получится. С завтрашнего дня, 1 июня, все  три механика, менеджер, штурман и пресс-секретарь сокращены, - передает слова Карякина Znak.com.

Напомним, что Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга на чемпионате мира по футболу 2018 года.

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