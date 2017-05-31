М-1 Challenge 79. Шлеменко не пожал руку Хэлси после взвешивания (видео)
После официальной церемонии взвешивания участников турнира М-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко проигнорировал рукопожатие со стороны своего соперника американца Брэндона Хэлси.
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Напомним, турнир М-1 Challenge 79 пройдет 1 июня в Петербурге.
Главным поединком вечера станет бой-реванш между Александром Шлеменко и Брэндоном Хэлси. Первая встреча бойцов состоялась 26 сентября 2014 года на турнире Bellator 126 в Финиксе. Победу в первом раунде удушающим примем одержал Хэлси.
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