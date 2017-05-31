М-1 Challenge 79. Шлеменко не пожал руку Хэлси после взвешивания (видео)

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Бой Исмагулов — Дивнич был признан лучшим в рамках турнира M-1 Challenge 78 Предлагаем вашему вниманию имена бойцов, заработавших дополнительные бонусы за свои яркие выступления на международном турнире M-1 Challenge 78, который прошел 26 мая в Оренбурге.

Главный реванш и еще четыре боя, из-за которых нужно смотреть М-1 Challenge 79 Очередной турнир М-1 пройдет в первый день лета в Петербурге. «Советский спорт» рассказывает о его самых ярких поединках.

M-1 Challenge 80. Россиянин Казбанов сразится против новозеландца Ропати 15 июня в Харбине состоится международный турнир M-1 Challenge 80, на котором в рейдже дебютирует Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO, 7-1), который сразится с Брэндоном Ропати (Новая Зеландия, 8-1).

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M-1 Challenge 78. Исмагулов победил Дивнича техническим нокаутом в пятом раунде 26 мая в Оренбурге состоялся турнир M-1 Challenge 78. Представляем вам все результаты бойцовского шоу.

Дамир Исмагулов: Мне надоело быть просто одним из бойцов, я хочу стать чемпионом О самой длинной подготовке к бою, почему на родной земле выступать сложнее и что значит чемпионский титул – накануне поединка на M-1 Challenge 78 в Оренбурге рассказал один из участников главного боя - Дамир Исмагулов.

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M-1 Challenge 79. Драган Пешич сразится против Хамзата Далгиева 1 июня на грандиозном международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который пройдет в Спортивном комплексе «Юбилейный», состоится бой между двукратным чемпионом мира по кикбоксингу в разделе K-1 Драганом «Little Wonder» Пешичем (Сербия, 13-7) и Хамзатом Далгиевым (Республика Ингушетия, 8-1).

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