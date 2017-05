Игроки Thunderbirds присоединились к организации Planet Odd

Мальтийская организация Planet Odd подписала состав команды Thunderbirds.

Happy to announce our latest addition, DotA team @MiSeRyDOTA @Saksadota @w33haa @MoonMeanderated and @Resolut1on_ ! https://t.co/t0X3Vt2tmP pic.twitter.com/74qzVs6cUI